شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد اليورو من الأعلى لها في ثلاثة أشهر أمام الدولار مع عطلة عيد الفصح في أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثمانية عشرة في ثمانية وعشرين جلسة من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو بسبب عطلة عيد الفصح في أوروبا وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:37 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1758 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1759، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له في خلال تداولات الجلسة عند 1.1755، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.1772.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 60.3 مقارنة بما قيمته 60.0 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 59.8 في شباط/فبراير، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة لمؤشر طلبات المصانع والتي قد توضح تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 2.6% في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي الذي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والذي قد يظهر اتساعاً إلى ما قيمته 58.3 مقابل 55.3 في شباط/فبراير، بخلاف ذلك، تابعنا الجمعة الماضية تفوق بيانات سوق العمل الأمريكي، وجاء ذلك في أعقاب كشف الرئيس الأمريكي جو بادين الأربعاء الماضي عن مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 2.25$ تريليون.