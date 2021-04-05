“إيداع” تعلن تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية للبنك “الأهلي”

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قالت شركة مركز إيداع الأوراق المالية، إنه جرى تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية للبنك الأهلي السعودي، الناتجة عن الاندماج مع مجموعة سامبا المالية من خلال عروض مبادلة أوراق مالية، وذلك على حسابات المركز للمساهمين المستحقين في مجموعة سامبا المالية، هذا اليوم الإثنين 23 / 08 / 1442هـ الموافق 05 / 04 / 2021م.