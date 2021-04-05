الاقتصاد

“إيداع” تعلن تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية للبنك “الأهلي”

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 34 ثانية - 9:29 صباحًا, 5 أبريل 2021 م

المناطق - الرياض:

قالت شركة مركز إيداع الأوراق المالية، إنه جرى تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية للبنك الأهلي السعودي، الناتجة عن الاندماج مع مجموعة سامبا المالية من خلال عروض مبادلة أوراق مالية، وذلك على حسابات المركز للمساهمين المستحقين في مجموعة سامبا المالية، هذا اليوم الإثنين 23 / 08 / 1442هـ الموافق 05 / 04 / 2021م.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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