شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم الاثنين.. الكندوز يتراوح بين 120-140 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تشهد أسعار اللحوم البلدى، اليوم الاثنين 5-4- 2021، استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت في ظل زيادة المعروض وانخفاض أسعار الماشية، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز، تتراوح 120-140 جنيها، الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

وسجل الكباب الحلة، 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار عرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو .