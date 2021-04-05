شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم اليابانية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع إيجابية واستقرار سلبي لمؤشر كوسبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الاثنين مع ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية وانخفاض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما يتغيب تبض التداول في مطلع الأسبوع عن كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج بسبب عطلات رسمية الاحتفال بيوم كنس المقابر في الصين وبمناسبة عيد الفصح في استراليا ونيوزيلندا.

هذا وقد تابعنا كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.1% في شباط/فبراير الماضي، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر إعلانات التوظيف وذلك قبل أن نشهد كشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية تفوق بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي وجاء ذلك عقب ساعات من كشف الرئيس الأمريكي جو بادين الأربعاء الماضي خلال خطابه في بيتسبرغ عن مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 2.25$ تريليون والذي تعد على مدار ثمانية أعوام والذي يهدف لتمويله عبر زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28% في الولايات المتحدة وسط توقعات بأن يواجه ذلك الأمر لمقاومة في الكونجرس الأمريكي.

وفي سياق أخر، تابعنا السبت الماضي إغلاق كندا مقاطعة أونتاريو لمدة 28 يوماً في وجاء ذلك بالتزامن مع الإغلاق لمدة أربعة أسابيع فرنسا ضمن الجهود الرامية لاحتواء تفشي الفيروس التاجي وجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 130.42 مليون ولقي 2,842,135 شخص مصرعهم في 223 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.57% ليربح 11.16 نقطة ويصل إلى المستوى 1,982.78، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.77% ليربح هو الأخر 229.19 نقطة ويصل إلى المستوى 30,083.19، بينما شهد مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية انخفاضاً بنسبة 0.10% ليخسر 3.26 نقطة ويصل إلى المستوى 3,109.54.