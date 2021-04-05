شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السمك بسوق العبور للجملة اليوم.. البورى يتراوح بين 32- 48 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الأسماك، اليوم الاثنين 5-4-2021، في سوق العبور للجملة، سجلت أسعار البورى" 1 " 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وأسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار البلطي المزارع، "1" 19-22 جنيها للكيلو ، وسعر البلطي المزارع "2" بين 17-18 جنيها للكيلو، أسعار البربون " 1 " ل40-48 جنيها للكيلو، البربون " 2 " 30-38 جنيها للكيلو، سعر ،السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار القشر بياض، بين 70-100جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو، بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.