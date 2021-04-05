شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة (JAZEERA) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 710 فلس، والذي يعد مستوى اغلاق لجلسة امس الاحد، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 660 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 750 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 694.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 717.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط