شكرا لقرائتكم خبر عن أرزان (ARZAN) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 100.70 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما اغلق السهم اعلى الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستوى المقاومة الهام عند 110 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 93 فلسز



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 98.1 وبين مستوى المقاومة هو 105 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد