شكرا لقرائتكم خبر عن الامتياز (ALIMTIAZ) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 112 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية إيجابية قد تمنح السهم ارتفاعا لمستوى المقاومة الهام عند 117 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 107 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 111 وبين مستوى المقاومة هو 115 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد