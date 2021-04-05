شكرا لقرائتكم خبر عن لموظفي الدولة.. تعرف على سجل الأداء الوظيفي والغرض منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سجل الأداء الوظيفي، أحد النماذج التى أضيفيت على العاملين بالجهاز الإداري للدولة بغرض تسجيل جميع البيانات، التي تخص الموظف من قبل رئيسه المباشر، وذلك وفقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

ما هو الغرض من وجود سجل الأداء الوظيفي ومن المسئول عن التسجيل فيه ؟

يدون الرئيس المباشر للموظف بصفة دورية، الإيجابيات والسلبيات الخاصة بأداء الموظف، ليكون بمثابة بطاقة تعريف للموظف وأدائه في عمله، كما يتم تدوين المخالفات التي تمت من الموظف وما تم اتخاذ من إجراءات.

ما هي أهمية سجل الأداء الوظيفي للموظف والجهة التي يعمل بها؟

يستعان بالسجل الأداء الوظيفي عند وضع تقرير تقويم الأداء، كما أنه يعد أساس البت في التظلمات التي يقدمها الموظفون من تقارير تقويم الأداء، بالإضافة إلى أنه توضع به اخطارات الرئيس المباشر لموظفيه بشأن أي تقصير أو إهمال.

وما هو شكل سجل الأداء الوظيفي وما هي الجهة المسئولة عن إصدار النموذج؟

في الغالب يكون السجل إما إلكتروني أو ورقي وتعده إدارة الموارد البشرية، وفقا للنموذج رقم 3 بقرار من وزير التخطيط رقم 63 لسنة 2019.