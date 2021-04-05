شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الاحد في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 6385 نقطة، في ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، وهو ما يعد إشارة إيجابية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى 6400 نقطة فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 6500 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,371 بينما مستوى المقاومة هو 6,400 نقطة