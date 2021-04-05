شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات امس الاحد مرتفعا عند مستوى 10476 نقطة، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 10440 نقطة، في ظل استمرار تداول مؤشر ماكد اعلى خط الصفر، لذلك نتوقع ان يحاول المؤشر الارتفاع لمستوى المقاومة الحالي عند 10550 نقطة مرة أخرى كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10300 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,395 بينما مستوى المقاومة هو 10,484 نقطة