شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي متحد (AUB) الأنظار تتجه لأعلى -تحليل صباحي- 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 208 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 202 فلس، كما تجاوز السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستويات قد تصل الى 215 فلس كمستوى اول ثم 226 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 202 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 205 وبين مستوى المقاومة هو 213 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد