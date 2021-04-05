شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ب (GBK) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 218 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 213 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 220 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 216.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 219.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط