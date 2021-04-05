شكرا لقرائتكم خبر عن كميفك (KMEFIC) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الاحد عند مستوى 137 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما اخترق السهم الحد السفلي لمؤشر بولينجر باندز، مما يشير الى إمكانية تراجع السهم لمستوى الدعم 125 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 142 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 135 فلس وبين مستوى المقاومة هو 140 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط