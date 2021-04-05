شكرا لقرائتكم خبر عن لوجستيك (LOGISTICS) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 28.40 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 30 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 27.50 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 27.9 وبين مستوى المقاومة هو 29.1 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد