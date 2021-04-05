الاقتصاد

لوجستيك (LOGISTICS) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 05-04-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 28.40 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 30 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 27.50 فلس.
 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 27.9 وبين مستوى المقاومة هو 29.1 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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