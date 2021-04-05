شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم أداء سلبي خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 27.70 فلس، في ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 26 فلس كمستوى اول ثم 21 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 29 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 26.6 فلس وبين مستوى المقاومة هو 28.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط