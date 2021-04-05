شكرا لقرائتكم خبر عن وربة (WINS) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الاحد عند مستوى 119 فلس، ليقلص بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، مكون بذلك نموذج "Bearish Harami" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 110 فلس كمستوى اول ثم 100 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 126 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 113.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 121.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط