شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملاحة القطرية (QNNS) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات امس الاحد ليغلق عند مستوى 7.594 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 7.80 ريال، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعا في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 7.20 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7.80 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 7.53 وبين مستوى المقاومة هو 7.70 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط