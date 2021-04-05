شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 3 ريال، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، كما تمكن السهم من تجاوز خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 3.10 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 2.90 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.93 وبين مستوى المقاومة هو 3.07 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد