شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الحفاظ على مكاسبه التي حققها خلال الأسبوعين الماضيين، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 2.83 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 2.90 ريال، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 2.30 ريال كمستوى اول خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.70 وبين مستوى المقاومة هو 2.90 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط