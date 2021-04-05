شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) يسجل اعلى مستوى في 3 سنوات -تحليل صباحي- 05-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق امس الاحد عند مستوى 0.87 ريال، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم في ثلاث سنوات، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 0.84 ريال، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 1 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.80 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.84 وبين مستوى المقاومة هو 0.92 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد