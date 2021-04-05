شكرا لقرائتكم خبر عن الأسمدة تتصدر قائمة السلع الأكثر تصديرا في شهر يناير الماضى بـ136 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت قيمة الصادرات المصرية، خلال شهر يناير من عام 2021، نحو 2.50 مليار دولار، مقابل 2.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق 2020، وعلى الرغم من تراجع الصادرات، إلا أن هناك بعض السلع حققت ارتفاعا ملحوظا خلال هذه الفترة.

ورصدت البيانات، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية من الأسمدة، وبلغت قيمتها 136.6 مليون دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 114.6 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 19.3%، يليه الصادرات المصرية من لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 79.9 مليون دولار يناير الماضي، مقابل 71.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.5%.

وشملت قائمة الصادرات، أيضا صادرات السجاد والكليم بقيمة 32.8 مليون دولار، مقابل 30.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة ارتفاع بلغت 7.1%، إلى جانب صادرات مصر من قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بقيمة 27.5 مليون دولار، مقابل 8.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة بلغت 237.4%.

وبلغت قيمة العجز فى الميـزان التجارى، نحو 3.15 مليار دولار في شهر يناير 2021، مقابل 3.85 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 17.9٪، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وانخفضت قيمة الصادرات، بنسبة 8.4٪، حيث بلغـت 2.50 مليار دولار خلال شهر يناير 2021 مقابل 2.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 13.9٪ حيث بلغت 5.65 مليار دولار خـلال شهر يناير 2021، مقابل 6.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.