شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: الذكاء الاصطناعي يساهم فى زيادة إنتاجية الشركات وحجم المبيعات والناتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الخبير الاقتصادى محمود الشيمى، إن الذكاء الاصطناعي أصبح صورة فى غاية الأهمية لكافة الدول، وأصبحت الاستثمارات فى الذكاء الاصطناعي تحتل مرتبة كبيرة فى ميزانيات الدول والحكومات والشركات الكبيرة.

وتوقع تقرير لمؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز، أن يساهم الذكاء الاصطناعي بنحو 16 تريليون دولار، في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.

كما أشار إلى أن الصين تعد من أكبر الدول إنفاقا على الذكاء الاصطناعي العالمي بنسبة 48% تليها الولايات المتحدة بنسبة 38%.

وأكد الخبير الاقتصادى، أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيساهم فى زيادة انتاجية الشركات المستخدمة لهذه التقنية، كما يؤدى الى زيادة حجم المبيعات بجانب أنه يساهم فى محاربة الغش التجارى، مما له تاثير على زيادة الناتج المحلى .

وأكد الشيمى، أن استخدام الذكاء الاصطناعى يكون الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى أنه يساهم بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير.

ويذكر أن حجم الاستثمارات السنوية للذكاء الاصطناعى تصل إلى تريليون دولار.

ومن المتوقع، أن تصل مساهمة الذكاء الاصطناعى فى الناتج المجلى الإجمالى، والتى من المقرر أن تصل إلى 7.5% بحلول 2030 فى حين تصل تلك النسبة إلى 25% فى دول مثل الصين، مؤكدا أن مصر تقوم بدور ريادى، حيث تقدمت 55 مركزا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى لتصبح فى المركز الـ56 من إجمالى 172 دولة.

ويعد قطاع الاتصالات، كان من أكثر القطاعات نموا محققا 16%، وتقدر مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى بحوالى 107 مليارات جنيه.

وتحتل مصر المركز الرابع من حيث سرعة الإنترنت فى أفريقيا، كما أنها احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات الناشئة والثانية وأيضا حجم الاستثمارات فى المنطقة.