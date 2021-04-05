اختيار رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختار الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي المنتخب لجمعية حماية المستهلك خلال اجتماعه بحضور وزير الصحة، المكلف بتنظيم أعمال جمعية حماية المستهلك، الدكتور توفيق الربيعة، رئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس لدورته الجديدة، واستعراض مستهدفات الجمعية للعام الحالي، بالإضافة إلى استعراض أهم إنجازات الجمعية لعام 2020. وفي بداية الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة العامة للغذاء والدواء بمدينة الرياض، بمشاركة أعضاء المجلس، رحب الربيعة بأعضاء المجلس التنفيذي الجدد متمنيا لهم التوفيق في المرحلة القادمة، كما قدم شكره للمجلس السابق مثمنا جهودهم الكبيرة في الرفع من مستوى أداء الجمعية خلال الفترة الماضية. المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الرئيس: المهندس عبدالله النعيم الأعضاء:





المهندس سعود العسكر



الدكتورة سمر القحطاني



الدكتور أحمد عجينه



المهندس أنس الحميد



المهندس عبدالله الغنيم



المهندس عبدالعزيز السيف



هلا حلواني



أحمد الشايع



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