توطين 9 مجالات وظيفية في موانئ ينبع وضبا

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وتهدف هذه المبادرة إلى توطين الوظائف في هذه المجالات خلال مدة الاتفاقية على أن يرتفع العدد تدريجيا في عام 2021، بالإضافة إلى دعم الأجور والتدريب من خلال برنامج التوطين وتهيئتهم، وتمكين الشباب والشابات السعوديين في سوق العمل للدفع بعجلة التنمية بطموحهم وقدرتهم وكفاءتهم.
وستسهم في تأهيل وتدريب المواطنين على وظائف رئيسة لسلاسل الإمداد داخل موانئ المملكة لضمان استمرارية الأعمال، وذلك تماشيا مع حرص الهيئة العامة للموانئ على تفعيل برامج التوطين في قطاع الموانئ والشركات العاملة بها.
يذكر أن الهيئة العامة للموانئ ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستهدفان توطين وظائف الشركات العاملة في موانئ المملكة، وهي إحدى المبادرات الفرعية الناتجة عن مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة النقل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تستهدف توفير 45 ألف فرصة وظيفية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في رفع مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، تحقيقا لأهداف رؤية السعودية 2030 ودعما لمستهدفات برنامج التحول الوطني.
3 موانئ:
- ميناء ينبع التجاري
- ميناء الملك فهد الصناعي بينبع
- ميناء ضبا
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