شكرا لقرائتكم خبر 7 إدارات في السعودية للكهرباء تحقق الجائزة العالمية للسلامة 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الشركة السعودية للكهرباء إنجازا عالميا جديدا بحصولها على 7 جوائز دفعة واحدة من الجائزة العالمية للسلامة 2021، التي ينظمها مجلس السلامة البريطاني British Safety Council، وتعد من أفضل برامج جوائز السلامة على مستوى العالم، وتشارك فيها أكبر الشركات والمنظمات في العالم سنويا.

وحصلت 7 إدارات في «السعودية للكهرباء» على هذه الجائزة، من بين 532 إدارة من مختلف مناطق العالم، وهي: إدارة كهرباء عسير، إدارة كهرباء مكة المكرمة (نشاط التوزيع وخدمات المشتركين)، إدارة محطات التوليد الغازية الجنوبية، إدارة محطة توليد جنوب جدة، محطة التوليد التاسعة، محطة توليد الشقيق، ومحطة توليد غزلان (نشاط التوليد).

واستوفت «السعودية للكهرباء» جميع شروط الحصول على الجائزة، التي تنص على التميز في السلامة والصحة المهنية ودعم ورفع مستوى معايير السلامة وإثبات موثوقيتها، علما أنه تم اختيار الإدارات لترشيحها للجائزة، بناء على حصولها على 5 نجوم في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية خلال العامين الماضيين.

وتتلخص الفوائد التي تجنيها الشركة من هذه الجائزة في تحقيق مستوى قيادي في مجال السلامة، إظهار الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المتميزة على المستوى العالمي، نجاح الشركة في المنافسة على المستوى العالمي، كسب عملاء وشركاء وفرص عمل جديدة في مجال السلامة والمجالات الأخرى، وتحفيز الأنشطة والإدارات لدى الشركة في تطبيق السلامة والصحة المهنية.

يذكر أن «السعودية للكهرباء» حصدت مجموعة كبيرة من الجوائز والشهادات والألقاب العالمية والإقليمية والمحلية في 2020، وآخرها حصولها على 3 شهادات للتميز المؤسسي، بمستوى معرَّفون بالتميز (3 نجوم) من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.

