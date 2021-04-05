1.5 مليون زيارة لتطبيق سكني خلال 3 أشهر

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وبلغ المتوسط الشهري لزيارات تطبيق «سكني» 485 ألف زيارة، بمعدل يومي 16 ألف زيارة، ويقدم التطبيق عددا من الخدمات الالكترونية المتكاملة، تبدأ من معرفة حالة الاستحقاق فوريا، والحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية بعد معرفة مواقعها ومميزاتها، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات.
وتجاوز عدد مرات التفاعل عبر حساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر خلال الربع الماضي 83,790 تفاعلا بمعدل ألف تفاعل يومي، ويقدم الحساب الإجابة على جميع استفسارات وتساؤلات المواطنين حول الخيارات والحلول السكنية التي يقدمها «سكني».
- 1,5 مليون زيارة في الربع الأول
- 485 ألف زيارة المتوسط الشهري
- 16 ألف زيارة المعدل اليومي
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