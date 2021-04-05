الاقتصاد

1.5 مليون زيارة لتطبيق سكني خلال 3 أشهر

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- بواسطة أيمن الوشواش - سجل تطبيق برنامج «سكني» للأجهزة الذكية خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، أكثر من 1,5 مليون زيارة، فيما بلغ متوسط الخدمات الرقمية التي قدمتها منصات «سكني» خلال الربع الماضي أكثر من 158 ألف خدمة نفذت على مدار الساعة ضمن إجراءات سهلة ميسرة، لتسهيل استفادة الأسرة من جميع الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يقدمها البرنامج، بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030، ضمن مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وبلغ المتوسط الشهري لزيارات تطبيق «سكني» 485 ألف زيارة، بمعدل يومي 16 ألف زيارة، ويقدم التطبيق عددا من الخدمات الالكترونية المتكاملة، تبدأ من معرفة حالة الاستحقاق فوريا، والحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية بعد معرفة مواقعها ومميزاتها، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات.

وتجاوز عدد مرات التفاعل عبر حساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر خلال الربع الماضي 83,790 تفاعلا بمعدل ألف تفاعل يومي، ويقدم الحساب الإجابة على جميع استفسارات وتساؤلات المواطنين حول الخيارات والحلول السكنية التي يقدمها «سكني».


  • 1,5 مليون زيارة في الربع الأول
  • 485 ألف زيارة المتوسط الشهري
  • 16 ألف زيارة المعدل اليومي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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