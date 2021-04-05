شكرا لقرائتكم خبر طلبات بناء السفن في الشركات الكورية بالربع الأول 10 أضعاف 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية في التعافي من تداعيات جائحة كورونا ، حيث أظهرت بيانات تم نشرها أمس الأحد، أن شركات بناء السفن في كوريا فازت بطلبات لبناء السفن في الربع الأول تزيد قيمتها بعشرة أضعاف عن إجمالي الطلبات المسجلة في 2020.

وفازت شركات بناء السفن الكورية، وفي مقدمتها شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، بطلبات جديدة لبناء 126 سفينة، أو ما مجموعه 5.32 ملايين طن إجمالي مكافئ في الفترة من يناير إلى مارس، وفقا للبيانات التي نقلتها وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن شركة أبحاث السوق «كلاركسون ريسيرش سيرفس»، وذلك مقارنة مع الطلبات المسجلة في 2020 بأكمله، والبالغة ما مجموعه 550 ألف طن إجمالي مكافئ.

وفي الربع الأول شكلت الطلبات التي حصلت عليها شركات بناء السفن المحلية 52% من إجمالي الطلبات العالمية، ارتفاعا بنسبة 10% على أساس سنوي.

وأبرمت شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية صفقات كبيرة في الربع الأول من هذا العام، بعد تراجع الطلبات في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وفازت شركات بناء السفن الثلاث الكبرى في البلاد بما قيمته 14 تريليون وون (12 مليار دولار) من الطلبات الجديدة في الفترة من يناير إلى مارس الماضيين . فن هذا العام لتشمل ناقلات الحاويات وناقلات الغاز الطبيعي المسال والسفن الصديقة للبيئة.