طلبات بناء السفن في الشركات الكورية بالربع الأول 10 أضعاف 2020

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وفازت شركات بناء السفن الكورية، وفي مقدمتها شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، بطلبات جديدة لبناء 126 سفينة، أو ما مجموعه 5.32 ملايين طن إجمالي مكافئ في الفترة من يناير إلى مارس، وفقا للبيانات التي نقلتها وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن شركة أبحاث السوق «كلاركسون ريسيرش سيرفس»، وذلك مقارنة مع الطلبات المسجلة في 2020 بأكمله، والبالغة ما مجموعه 550 ألف طن إجمالي مكافئ.
وفي الربع الأول شكلت الطلبات التي حصلت عليها شركات بناء السفن المحلية 52% من إجمالي الطلبات العالمية، ارتفاعا بنسبة 10% على أساس سنوي.
وأبرمت شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية صفقات كبيرة في الربع الأول من هذا العام، بعد تراجع الطلبات في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
وفازت شركات بناء السفن الثلاث الكبرى في البلاد بما قيمته 14 تريليون وون (12 مليار دولار) من الطلبات الجديدة في الفترة من يناير إلى مارس الماضيين . فن هذا العام لتشمل ناقلات الحاويات وناقلات الغاز الطبيعي المسال والسفن الصديقة للبيئة.
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