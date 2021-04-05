«وصول» يغطي 80% من تكاليف نقل الموظفات السعوديات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يغطي برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 80 % من تكاليف نقل المرأة السعودية العاملة لدى منشآت القطاع الخاص من وإلى مقر عملها، سعيا إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وبجودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة.

كما يغطي برنامج «وصول» 13 منطقة: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

ورفع «هدف» سقف الدعم المالي للمستفيدات من (وصول) إلى 1100 ريال بدلا من 800 ريال شهريا. ووفقا للآلية الجديدة للبرنامج فإنه بمقدور المسجلات المستوفيات للشروط، الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري 6000 فأقل، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال. كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرا بدلا من 12 شهرا.