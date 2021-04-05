شكرا لقرائتكم خبر 104 آلاف قراءة فورية لمتابعة أسعار 219 سلعة أساسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت وزارة التجارة تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة لمتابعة السلع الأساسية لضمان توفرها للمستهلك وعدم وجود ممارسات غير سليمة.

وأوضحت التجارة في بيان لها أن الجولات أثمرت عن 103,862 قراءة فورية عبر نظام الرصد الالكتروني للسلع والذي تتم من خلاله عملية الرصد المباشر لأسعار 219 صنفا من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية المعروضة في الأسواق المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي (2021).

وتهدف الوزارة من وراء ذلك للرقابة على الأسعار ووفرتها والتأكد من عدم وجود ممارسات غير سليمة تؤثر في الوفرة والأسعار، وتطبيق الغرامات الفورية في حال وجود مغالاة غير مبررة في أسعار السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق.

وأكدت التجارة متابعتها الدائمة لوفرة المنتجات وتعدد مورديها وبدائلها لخلق منافسة حرة لمصلحة المستهلك، إضافة إلى ضبط حالات التلاعب، والتأكد من تضمين الفواتير كل البيانات الأساسية، وعدم وجود اختلاف في سعر الرف عن الكاشير.

وحثت الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

في سياق آخر حصدت وزارة التجارة جائزة رواد التسويق للمرة الرابعة، عن الحملة التوعوية لمكافحة التستر (#يبدأ_وينتهي_بك) والتي خصصتها الوزارة للتوعية بالآثار السلبية لظاهرة التستر على الاقتصاد الوطني وأضراره على الفرد والمجتمع.

وحققت الوزارة المركز الأول في مسار المنظمات الحكومية بعد أن انتهجت من خلال الحملة التسويقية أسلوبا إبداعيا مبتكرا يعتمد على عنصر التجارب الاجتماعية خلافا للحملات المعتادة للجهات والمنظمات الحكومية.

ونشرت الوزارة فيديو التجربة الاجتماعية (ستار) عبر حسابها الرسمي لاستطلاع آراء عدد من المواطنين والمواطنات متضمنا السؤال عن إمكانية استخدام الاسم تجاريا بمقابل مالي قدره خمسة آلاف ريال شهريا، في خطوة تهدف لإدراك حجم خطورة التستر التجاري وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع والاقتصاد.

يذكر أن وزارة التجارة حققت خلال عام 2019 جائزة رواد التسويق عن الحملة التوعوية لاستدعاء السلع والمنتجات المعيبة #سلمني_واسلم، والتي خصصت للتوعية بأهمية الاستدعاءات في المملكة وإطلاق الموقع الالكتروني لمركز استدعاء المنتجات المعيبة.

كما حققت الوزارة الجائزة نفسها في عام 2018 عن مركز خدمة العملاء حيث حصدت المركز الثاني في مسار «متجر العام»، إذ يوفر المركز للمستفيدين الفرصة للحصول على كافة خدمات الوزارة في مكان واحد.

وحققت الوزارة خلال عام 2017 المركز الثاني لجائزة رواد التسويق في مسار «الهاشتاقات» بعد أن قدمت عبر هاشتاق #اعرف_حقك على مدى السنوات الماضية مجموعة من الرسائل التوعوية للمستهلك، تهدف منها الوزارة إلى تعزيز مبدأ «اعرف حقك» لدى المستهلك والتاجر على حد سواء.