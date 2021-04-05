إطلاق منصة صناعية لدعم المنتجات الخليجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، أول منصة رقمية افتراضية خليجية صناعية للمنتجات الخليجية، بهدف دعم المنتج الخليجي والشركات الخليجية وفقا للمتغيرات الاقتصادية بجميع القطاعات تماشيا مع متطلبات تفعيل السوق الخليجية المشتركة.

وتحتوي منصة الخليج الصناعية (www.gccindustrialgate.com)، على مصانع وشركات بدول مجلس التعاون تعرض منتجاتهم وخدماتهم داخل السوق الخليجية المشترك وللدول العربية المتعاونة مع الأسواق الخليجية.

كما سيتم إطلاق تطبيق منتجات مع نهاية الشهر الجاري، ليوفر التجول للشراء باللغتين العربية والإنجليزية لكل المنتجات المعروضة بالمنصة وستشمل كذلك على تقرير سنوي عن القطاع الصناعي الخليجي من خلال بيانات دورية وإحصائيات عن القطاعات مما يعزز الفرص أمام أصحاب المصانع بالتوسع لطرح منتجاتهم بالأسواق الخليجية بدلا من المنتجات غير الخليجية، كما سيتم تنظيم سوق افتراضية خليجية في منصات التواصل الاجتماعي عبر منصة رسمية موثوق بها تتأكد من بيانات المصانع والشركات المسجلة عبر إدارة التسجيل والمتابعة. وتتضمن المنصة أول معرض الكتروني للمنتجات الخليجية مقسمة بأكثر من 45 قطاع مما يجعل مليوني مستهلك خليجي يستطيع الوصول لاحتياجاته عبرها.

وأوضح الأمين العام للاتحاد الدكتور سعود المشاري، أن المنصة تأتي ضمن سلسلة منصات أطلقتها الأمانة العامة للاتحاد مؤخرا لمواكبة التحول الرقمي ولتسهيل سبل التعاون المشترك بإتاحة الفرص للصناعات الوطنية الخليجية التي نافست شركات عالمية وسجلت مكانة مرموقة في التحول الرقمي.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد ومؤسسة بوابة قطاع الأعمال للعمل على إصدارات الاتحاد والتطوير التكنولوجي للمنصات المتخصصة التي تدعم التحول الرقمي بالسوق الخليجية وإنشاء منصات متخصصة تدعم أصحاب الأعمال والمستثمرين بالقطاع الخاص بدول المجلس، حيث تعد منصة الخليج الصناعية أولى المنصات الافتراضية التي تحتوي على مصانع وشركات بدول المجلس تعرض منتجاتهم وخدماتهم داخل السوق الخليجية المشتركة وللدول العربية المتعاونة مع الأسواق الخليجية ودوليا للمهتمين بالاستثمار بالقطاع الصناعي بدول المجلس.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة بوابة قطاع الأعمال في الإمارات والشريك المؤسس لمنصة الخليج الصناعية محمد الجابري «إن المؤسسة هي أول مؤسسة وطنية إماراتية افتراضية تم إطلاقها بعد أن أطلق نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، منصة (استثمر في دبي) المنصة الرقمية الموحدة لتأسيس الأعمال، ولما قدمته المنصة من تجربة فريدة لمزاولة الأعمال بنمط ينسجم مع أسلوب دبي الذكي.

وأضاف «إننا سنعمل على إنشاء 8 منصات متخصصة لمؤسسات القطاع الخاص بدول المجلس أولها منصة الخليج الصناعية التي تعد أول حملة وطنية لدعم الشركات والمصانع الخليجية موحدة تحت مسمى حملة (معا لدعم المنتج الخليجي).