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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الزكاة والدخل دعت مكلفيها الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر مارس الماضي، وذلك في موعد أقصاه 10 أبريل الحالي.

وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الالكتروني، وذلك تجنبا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر، أو البريد الالكتروني، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.