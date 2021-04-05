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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفاقية تعاون مشترك وقعتها منظومة التجارة ومدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، تتولى بموجبها المدينة تقديم الدعم والمساندة في كل ما يختص بالسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل المكتبية والميدانية للموظفين والموظفات الميدانيين، حيث وقع الاتفاقية من جانب وزارة التجارة وكيل الوزارة للخدمات المشتركة بدر السنيدي، ومن جانب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية الرئيس التنفيذي الأستاذ عبدالله بن زرعة. وتهدف الاتفاقية الموقعة بمقر وزارة التجارة في الرياض أمس، إلى تفعيل الشراكة بين منظومة التجارة ومختلف القطاعات، وتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، إضافة إلى الاستفادة المثلى من الخدمات المقدمة من قبل مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية.



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