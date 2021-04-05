شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات القتلى في فيضانات بإندونيسيا وتيمور الشرقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضى 44 شخصاً، صباح أمس الأحد، بفيضانات وانهيارات أرضية في جزيرة فلوريس في شرقي إندونيسيا، في وقت ينقب غواصون في مياه بحر جاوة بحثا عن 17 صياداً فقدوا بعد انقلاب مركبهم في أعقاب حادث تصادم مع سفينة بضائع.

وأعلن المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث، راديتيا جاتين لوكالة فرانس برس «هناك 44 وفاة وتسعة مصابين» في جزيرة فلوريس الشرقية، مضيفاً أن «كثراً (...) ما زالوا تحت الوحول». وأضاف إن الحصيلة مرشّحة للارتفاع إذ لا تزال الوكالة تتلقى تقارير ميدانية.

وتابع أن من المتوقع أن تستمر الأحوال الجوية السيئة الأسبوع المقبل.

وقبل ساعات من احتفال سكان فلوريس ذات الأغلبية الكاثوليكية بعيد الفصح، تسببت أمطار غزيرة بفيضانات مباغتة في الجزيرة. واجتاحت الوحول المنازل كما دمّرت الجسور والطرق في أقصى شرقي الجزيرة.

ويواجه عمال الإغاثة صعوبات في الوصول إلى المناطق النائية الأكثر تضرراً جراء الأمطار والأمواج العاتية.

وتسببت فيضانات كبرى بمصرع شخصين في مدينة بيما في مقاطعة وست نوسا تينجارا المجاورة. وفاضت سدود في أربع مناطق، واجتاحت المياه نحو عشرة آلاف منزل في بيما، إثر هطول مستمر للأمطار لنحو تسع ساعات.

في حين لقي ثمانية أشخاص حتفهم في انهيار أرضي على مشارف ديلي عاصمة دولة تيمور الشرقية الصغيرة المجاورة. ونقلت وكالة تاتولي الرسمية للأنباء عن وزير الدولة للحماية المدنية يواكيم جوسماو، قوله «نركز حالياً على نقل الضحايا من كبار السن والأطفال والحوامل إلى مكان آمن».

وانقطعت إمدادات الكهرباء وغمرت المياه القصر الرئاسي، فيما شهدت ديلي أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية منذ وقت متأخر مساء أمس الأول السبت. وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مباني منهارة وسيارات غمرتها مياه الفيضانات.

من جهة أخرى، قالت وكالة الإنقاذ الإندونيسية إنها أجلت 15 من طاقم مركب الصيد بعد تحطمه عقب اصطدامه بسفينة شحن، مساء أمس الأول السبت، قبالة ساحل مدينة اندرامايو في مقاطعة جاوه الغربية، ما تسبب بسقوط طاقم مركب الصيد الذي يضم 32 شخصا في المياه. وعكف الغواصون، امس الأحد، على البحث عن 17 آخرين.

يذكر أن السفينتين ترفعان العلم الإندونيسي. وتبلغ سعة سفينة الشحن 30 ألف طن. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا، أو فقد أحد من طاقم سفينة البضائع.(وكالات)