شكرا لقرائتكم خبر 1.8 مليار تمويلات بنك التنمية لـ34 ألف عميل في الربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستعرض المجلس مستهدفات البنك حتى نهاية 2021، التي تعد مستهدفات طموحة لخدمة جميع الشرائح التي يخدمها من أفراد ومنشآت، وبحث جملة من الموضوعات المتعلقة بقطاعات التمويل المختلفة ومنتجاتها، التي ستسهم -بإذن الله- في توسيع مجالات التمويل واستيعاب شرائح جديدة من المجتمع.
وفيما رحب المجلس بانضمام ستيفن جروف ممثلا لصندوق التنمية الوطني، بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بخطط البنك الاستراتيجية وبرامج التحول للبنك: برنامج تحول رأس المال البشري، برنامج التحول المحاسبي، برنامج تحول الفروع، برنامج التحول الرقمي، واتخذ المجلس عددا من القرارات والتوجيهات حيالها.
وفي ختام الاجتماع شكر المجلس البنك على الجهود والأعمال التي تمت خلال الربع الأول من عام 2021، التي تكللت بتحقيق نمو كبير على مستوى جميع المنتجات.
نشاط التمويل للربع الأول 2021
- 34 ألف عميل
- 7 آلاف مستفيد من الدورات التدريبية
- 210 ملايين مدخرات المشتركين في برنامج زود الادخاري
- 120 % نسبة نمو مدخرات المشتركين في برنامج زود
كانت هذه تفاصيل خبر 1.8 مليار تمويلات بنك التنمية لـ34 ألف عميل في الربع الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.