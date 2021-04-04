«مصدر».. بصمة خضراء من الإمارات إلى العالم

في عام 2006 وبينما كانت القدرة الإنتاجية الكاملة لطاقة الشمس وطاقة الرياح في العالم أقل من عشر ما هي عليه الآن... انطلقت المبادرة الإماراتية العالمية «مصدر» من أجل نشر حلول الطاقة المتجددة في العالم، وذلك تجسيداً لرؤية استشرافية من القيادة الرشيدة والتي سعت من خلال هذه المبادرة إلى توفير منصة عالمية لتعزيز التعاون الدولي من أجل معالجة القضايا الملحة المتعلقة بأمن الطاقة وتغير المناخ والتنمية البشرية المستدامة.

بدأت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» مع تأسيسها عام 2008 في مهمتها الوطنية الرائدة من أجل جعل الطاقة النظيفة واقعاً ملموساً ليس على الصعيد المحلي وحسب وإنما في مختلف أنحاء العالم.

كما تم في العام ذاته إنشاء «مدينة مصدر» كواحدة من المجتمعات الحضرية الأكثر استدامة في العالم.

وعقب تأسيسها حرصت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» على تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة على المستويين المحلي والعالمي.

وشملت محفظة مشاريعها الاستثمارية محلياً محطات بارزة منها «محطة شمس» التي تم تدشينها عام 2013 في أبوظبي كأكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية المركزة في الدولة وبقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميجاواط.

كما فازت مصدر في عام 2016 بعقد تطوير المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 800 ميجاواط وبالشراكة مع مجموعة «إي دي إف» الفرنسية.

وجرى في عام 2017 وبالشراكة مع «بيئة» تأسيس شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة وبقدرة إنتاجية تصل إلى 30 ميجاواط.

وأطلقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» في عام 2020 أول صندوق استثمار عقاري أخضر في دولة الإمارات كما فازت في العام ذاته بتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية أكبر محطة مستقلة في العالم لإنتاج الكهرباء بالشراكة مع «طاقة» و«إي دي إف رينيوبلز» و«جينكو باور».

وخلال العام الجاري 2021 جرى الإعلان عن مبادرة رائدة تقودها «مصدر» لتدعم تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر في أبوظبي بمشاركة العديد من الشركاء بما فيهم «سيمنز للطاقة».

وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات «مصدر» في مشاريع للطاقة المتجددة حول العالم 19.9 مليار دولار وتسهم في تفادي إطلاق 16 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون كما ساهمت مشاريعها في توفير طاقة نظيفة ل 4 ملايين منزل حول العالم. وتأتي نسبة 30 في المئة من الكهرباء التي تستهلكها مدينة مصدر من الألواح الشمسية الكهروضوئية المثبتة على أسطح المباني بينما تأتي نسبة ال 70 في المئة المتبقية من محطة توليد الطاقة الشمسية في مدينة مصدر لتحصل المباني بذلك على كامل احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة المتجددة.

وهناك حاليا قرابة 900 شركة محلية وإقليمية وعالمية تدير أعمالها من المنطقة الحرة في مدينة مصدر وتتنوع هذه الشركات بين مقرات إقليمية مثل المقر الإقليمي لعملاق الصناعات الهندسية «سيمنس» في الشرق الأوسط والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات «مصدر» في مشاريع للطاقة المتجددة حول العالم 19.9 مليار دولار وتسهم في تفادي إطلاق 16 مليون طن متري من ثاني أكيد الكربون كما ساهمت مشاريعها في توفير طاقة نظيفة ل 4 ملايين منزل حول العالم. (وام)