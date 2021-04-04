شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر مرونة واستدامة المدن: خطة دبي الحضرية 2040 مثال حي للمدن المستدامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أوصى المشاركون في مؤتمر مرونة واستدامة المدن، الذي نظمه مركز الشرق الأوسط للمدن في الجامعة الامريكية في دبي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعقاريين العرب، تحت مظلة الأمم المتحدة، بتطوير مدن صحية من خلال البناء الأخضر والاستثمار في الرعاية الصحية، ونقاوة الجو والمياه، وتطوير شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تصميم وتطوير مدن مرنة مقاومة للازمات، وتطوير بنية تحتية قوية تكنولوجية تزيد من مرونة المدن، إضافة الى وجود حلول مبتكرة لتمويل الاستثمار في مرونة المدن، والتأكيد على ضرورة تطوير مرونة المجتمعات كمكمل لمرونة المدن .

حضر المؤتمر الافتراضي 200 شخص يمثلون 50 دولة من قطاع حكومي وقطاع خاص واكاديميين ومؤسسات نفع عام.

وأشار الدكتور محمود البرعي رئيس مركز الشرق الأوسط للمدن الى أن المؤتمر جاء ضمن البرنامج العالمي لتطوير المدن، وتحدث عن خطة دبي الحضرية 2040، مؤكداً أنها مثال وتطبيق حي للمدن الصحية المستدامة الذكية.