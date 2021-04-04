شكرا لقرائتكم خبر عن المشرق: 5.8% نمو إيرادات المستشفيات في دول الخليج في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

في دراسة مشتركة لقطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، توقع بنك المشرق وشركة فروست آند سوليفان المتخصصة في الأبحاث التسويقية والاستشارات الإدارية، نمواً قوياً لهذا القطاع جرّاء الطفرة التي تشهدها صناعة الأجهزة الطبية، وتنامي سوق الأدوية المكافئة، وزيادة الاستثمار في مجالي البنية التحتية والابتكار.

يتوقع التقرير نمو إيرادات المستشفيات في دول المجلس ب5.8% في 2021، ليعود النمو في قطاع الرعاية الصحية إلى مستويات ما قبل الجائحة. فبين عامي 2010 و2020، شهدت منطقة الخليج أعلى مستويات الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية، ما انعكس زيادة كبيرة في عدد المستشفيات والأسرّة، حيث تضاعف عدد المستشفيات تقريباً في معظم دول المجلس. إلا أن إيرادات المستشفيات تأثرت بسبب تراجع زيارات المرضى الخارجيين جرّاء الجائحة، ومن المتوقع أن تشهد عمليات الجراحة الانتقائية عودة قوية في معظم دول المجلس في الربعين الأول والثاني من 2021.

وقال كريم عامر، نائب الرئيس ورئيس قسم الرعاية الصحية والتعليم في المشرق: «يشير التقرير إلى أن قطاع الرعاية الصحية في دول المجلس على أعتاب انتعاش واعد، في ظل دلائل نمو أكيدة في تصنيع الأدوية المحلية بهدف تقليص الاستيراد والنطاق الهائل للاستثمار التكنولوجي، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحليلات والسجلات الصحية الإلكترونية والروبوتات».

30 % نسبة الأدوية المكافئة خليجياً

يذكر التقرير أن أحد التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية في دول المجلس يكمن في الاعتماد على استيراد الأدوية والأجهزة الطبية الذي أعاق كثيراً الإنفاق الاستثماري في قطاع الرعاية الصحية في العام الماضي. ففي الولايات المتحدة مثلاً، تشكّل الأدوية المكافئة 70٪ من الأدوية المتداولة في السوق، بينما لا تتعدى نسبتها 30٪ في دول مجلس التعاون الخليجي.ومن المتوقع أن تتراوح القيمة السوقية لتصنيع الأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 8 و10 مليارات دولار في السنوات القليلة المقبلة، وقد باشرت 25% من الشركات متعددة الجنسيات بإجراء مناقشات مع الشركات المحلية للتعاون في صناعة الأدوية وتطويرها في المنطقة. الجدير بالذكر أن الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، ومجالات النمو الناشئة في علوم الحياة، يتوقع لها أن تخلق في العامين المقبلين سوقاً تتراوح قيمته بين 7 إلى 10 مليارات دولار في الشرق الأوسط.

الإمارات تركز على التصنيع المحلي

من المتوقع أن تتجه الإمارات إلى تعزيز اكتفائها الذاتي في التصنيع المحلي للمستحضرات الدوائية اعتباراً من 2021 وصاعداً. فهي تستورد الأدوية من 72 بلداً تقريباً، لكن عشر دول فقط تأخذ حصة 80٪ منها. وفي عام 2017، كانت هناك 18 شركة أدوية فقط تعمل في الإمارات، لكنها مرشحة لأن ترتفع إلى 30 شركة عام 2021.

ومن المتوقع أن يزداد عدد المكاتب العلمية الدولية لشركات الأدوية من 30 في عام 2013 إلى 75 في 2021.