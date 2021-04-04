شكرا لقرائتكم خبر عن «سيرف يو» توفر خدمات التعهيد لجناح المملكة المتحدة في «إكسبو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حصلت «سيرف يو» الشركة التابعة ل«الاتحاد العقارية»، على عقد توفير خدمات الموارد البشرية وتعهيد القوى العاملة لجناح المملكة المتحدة خلال معرض «إكسبو 2020 دبي».

وكانت وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة قد مُنحت عقد إدارة جناح المملكة المتحدة في هذا الحدث المهم.

وفي إطار هذا التعاون، ستتولى «سيرف يو»، إلى جانب شركائها «تالنتس يو أيه إي» و«بيج فيش»، و«بيوند ليمتس»، مسؤولية توفير كافة خدمات الموارد البشرية وتعهيد القوى العاملة، بما في ذلك خدمات الإدارة والتوجيه في الجناح، إضافة إلى خدمات التنظيف والأمن والإدارة واللوجستيات.

وسيتم توفير هذه الخدمات لصالح وزارة التجارة الدولية للمملكة المتحدة والإدارات الحكومية المساندة المشاركة في هذا الحدث المهم الذي سينطلق في أكتوبر المقبل. وقال غاري ريدر، مدير عام شركة «سيرف يو»: «نفخر بفوزنا بهذا العقد المهم الذي يحظى بأهمية بالغة، لا سيما أن الضيافة هي جوهر أي معرض من معرض إكسبو العالمية. ونتطلع إلى الاستفادة من خبراتنا المتكاملة في مجال إدارة المرافق التي تم اكتسابها على مدى العقود الثلاثة الماضية، لتوفير خدمات عالية الجودة لضيوف وزوار جناح المملكة المتحدة».

وتم استيحاء التصميم المذهل لجناح المملكة المتحدة الذي نفذه متخصصو العلامة التجارية (Avantgarde) بالتعاون مع الفنان والمصمم البريطاني إيس دفلين، من مشروع «رسالة الاختراق» للبروفيسور ستيفن هوكينج. ويحتل الجناح موقعاً متميزاً في منطقة الفرص ضمن حرم «إكسبو 2020 دبي» قرب قبة ساحة الوصل المركزية.

وقالت لورا فولكنر أو بي. أي، المفوض العام البريطاني في «إكسبو 2020 دبي»: «يسعدنا أن نتعاون مع «سيرف يو» لتوفير تجربة رفيعة المستوى لزوار جناح المملكة المتحدة، حيث نعرض أفضل ما تقدمه المملكة المتحدة في مكان واحد».

ويتوقع أن يستقطب معرض «إكسبو 2020 دبي» ملايين الزوار على مدار ستة أشهر، مع توقعات بأن يأتي 70% من الزوار من خارج دولة الإمارات.