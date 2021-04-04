شكرا لقرائتكم خبر عن «كريدي سويس» يناقش إعادة هيكلة قيادته بعد انهيار «أركيجوس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة قولها إن قادة مجموعة «كريدي سويس» المالية يناقشون إقالة كبيرة مسؤولي محفظة المخاطر، لارا وارنر، بعد سلسلة من الأخطاء في البنك أدت إلى خسائر يحتمل أن تصل إلى مليارات الدولارات.

ومن المتوقع أن يقدم البنك للمستثمرين تحديثاً بشأن تأثير تعرضه لانهيار شركة «أركيجوس كابيتال مانجمنت» وما سيحل بوارنرن وكبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين هذا الأسبوع، وفقاً للمصادر المطلعة التي رفضت الكشف عن هويتها. وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يبقى الرئيس التنفيذي توماس جوتشتاين في منصبه.

وقالت المصادر إن المجموعة السويسرية تخطط لمراجعة أعمالها الرئيسية في مجال الوساطة المالية. وتولى جوتشتاين إدارة «كريدي سويس» في فبراير من عام 2020، في أعقاب فضيحة تجسس أطاحت بسلفه، وتعهد بفتح صفحة جديدة في عام 2021، بعد أن طغت المشاكل التي ورثها على عامه الأول في الشركة. (بلومبيرج)