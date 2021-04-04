شكرا لقرائتكم خبر عن 736 ألف وحدة سكنية في دبي بنهاية 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

سجل عدد الوحدات السكنية (الريف والحضر) في إمارة دبي 735559 وحدة حتى نهاية عام 2020، بزيادة بنحو 49 ألف وحدة مقارنة ب2019 وبنسبة نمو وصلت إلى 7%، وبلغ عدد المباني المكتملة 171291 مبنى، حسب بيانات «مركز دبي للإحصاء».

المباني المكتملة

واستحوذت مناطق الحضر على الجزء الأكبر من الوحدات السكنية من خلال 713738 وحدة بنسبة وصلت إلى 97%، بينما شكلت الوحدات في الريف نحو 3% من خلال 21821 وحدة فقط. وبلغ عدد المباني المكتملة في مناطق الحضر 154920 مبنى و16371 في الريف.

الشقق السكنية

ووصل إجمالي عدد الشقق السكنية في دبي إلى 581166 شقة منها 575157 في مناطق الحضر، و6009 شقق في الريف، أما الفلل فبلغت 130535 فيلا، منها 117712 فيلا في الحضر و12823 فيلا في الريف، وسجلت الغرف المستقلة 10723 غرفة، في حين أن البيوت العربية لامست 5894 بيتاً، أما المساكن الجماعية فوصلت إلى 4228 مسكناً، أما الوحدات الأخرى فحققت 1673 وحدة، وأجزاء البيت العربي 727 بيتاً، وأخيراً 613 ملحقاً في فيلا.

وتصدرت الفلل الاستثمارية قائمة المباني المكتملة (الحضر والريف) من خلال 86226 فيلا، وجاءت الفلل الخالصة ثانياً ب44309 فيلا، ثم المباني متعددة الطوابق ب14715 مبنى، تلتها في المركز الرابع المباني العامة من خلال 10556 مبنى، أما المباني الأخرى فحلت خامساً بواقع 6241 مبنى، ثم البيوت العربية ب5894 بيتاً، والمباني ذات المستوى الواحد ب2276 مبنى، وأخيراً المباني الصناعية ب1074 مبنى.

عام 2019

وكان عدد الوحدات السكنية قد سجلت في عام 2019 نحو 686480 وحدة سكنية مقارنة ب621368 وحدة في 2018، بزيادة بلغت 65112 وحدة وبنسبة نمو 10.5%.