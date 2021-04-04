شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات حذرة للأسهم.. و60% من السيولة لـ 3 شركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيطرت حالة من الحذر على الأسهم المحلية في مستهل تعاملات الأسبوع، مع تحركات عرضية لمؤشرات الأسواق وسيطرت ثلاثة أسهم؛ وهي: «أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة» و«الدار» على 60% من إجمالي سيولة الأسواق بما يعادل 557.42 مليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.2% ليقترب مجدداً من مستوى 6000 نقطة، مدعوماً بمشتريات للأجانب (غير العرب) بصافي استثمار 91.3 مليون درهم محصلة شراء، فيما نزل سوق دبي 0.29% عند 2550 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 891.36 مليون درهم منها 837.9 مليون درهم في سوق أبوظبي و53.46 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 217.1 مليون سهم، توزعت بواقع 158.3 مليون سهم في أبوظبي و58.8 مليون سهم في دبي. وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 29 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 2854 صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.2% عند مستوى 5953 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات الاستثمار والاتصالات والسلع. وارتفع قطاع الاستثمار 2.27% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 2.47% و«الواحة كابتيال» 0.86%؛ وذلك على الرغم من نزول «إشراق» 1.52%.

وزاد قطاع الاتصالات 0.18% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وفي المقابل، انخفض قطاع البنوك هامشياً بنسبة 0.08% نتيجة انخفاض «أبوظبي الأول» 0.27% أمام ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 1.63% واستقرار «أبوظبي التجاري» من دون تغيير. كما انخفض قطاع العقار أيضاً 0.08% نتيجة انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 1.69% فيما استقر «الدار العقارية» من دون تغيير يذكر.

وتراجع قطاع الطاقة 0.14% مع تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.22% في وقت استقر كل من «طاقة» و«دانة غاز» من دون تغيير يذكر.

سوق دبي

بدوره، تراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.29% عند مستوى 2550 نقطة مع تراجع أسهم العقار والتأمين والاستثمار والخدمات والسلع والاتصالات. وتراجع قطاع العقار 0.14% نتيجة تراجع «إعمار العقارية» 0.56% و«إعمار للتطوير» 1.57% وذلك أمام ارتفاعات «داماك» 1.69% و«ديار» 0.37% و«إعمار مولز» 0.58% مع استقرار «الاتحاد العقارية».

وهبط قطاع الاستثمار 0.91% مع هبوط «دبي للإستثمار» 1.22% و«شعاع كابيتال» 0.3% فيما استقر «دبي المالي» من دون تغيير. وفي المقابل، ارتفع قطاع البنوك على نحو هامشي 0.01% بعد ارتفاع «أملاك» 2.55% فيما استقر «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني». وزاد قطـــاع النقل 0.05% من خـــــلال ارتفاع «أرامكـــس» 0.76% علـــى الرغــــم مـــن تراجـــع «العربية للطيران» 0.78% و«الخليج للملاحة» 1.17%.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 10.67 مليون درهم مغلقاً عند 3.55 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» باستقطابه 7.3 مليون درهم وأقفل عند مستوى 4.55 درهم، ثم «أرامكس» بتداولات بقيمة 6.5 مليون درهم ليغلق عند 3.97 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 231 مليون درهم مغلقاً عند 14.56 درهم، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة قدرها 174.8 مليون درهم وأقفل عند 66.4 درهم، ثم «الدار العقارية» الذي اجتذب 151.7 مليون درهم من إجمالي التداولات ليغلق عند 3.71 درهم.

وسجل «أملاك» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 2.55% مغلقاً عند 0.281 درهم، بينما سجل «بي إتش مباشر» التراجع الأكثر بنسبة 10% ليغلق عند 0.27 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي «أسمنت الخليج» بنسبة 5.2% مغلقاً عند 0.789 درهم، بينما جاء في مقدمة المتراجعين «الوطنية للتكافل» بنسبة 6.86% وأغلق عند 0.95 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 108 ملايين درهم محصلة شراء، منها 7.5 مليون درهم محصلة شراء العرب و9.4 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و91.3 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 108 ملايين درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 11 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.58 مليون درهم محصلة شراء العرب و7.9 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 11 مليون درهم محصلة بيع، منها 7.3 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و4.1 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 230 ألف درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ 11.3 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 11.3 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهوا نحو التسييل بسوق أبوظبي بصافي استثمار 230 ألف درهم محصلة بيع فقط.

