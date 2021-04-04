شكرا لقرائتكم خبر عن مقابلات افتراضية للباحثين عن عمل في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: إيمان عبد الله آل علي

طمأن عبد الله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية في الشارقة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الخط المباشر الباحثين عن عمل قائلاً: «اطمئنوا، لأن الحصول على وظيفة يحظى باهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسموه حريص على توفير الوظيفة لجميع الباحثين، والمقابلات تجرى افتراضياً، وتكون تحت رقابة مشددة من لجان مختصة».