شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن وتأييدها الملك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان القاهرة: الخليج، وكالات

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ووقوفها وتأييدها ومساندتها التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، لحفظ أمن واستقرار المملكة، ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما،فيما سجلت دول خليجية وعربية وأوروبية دعماً قوياً للأردن في كل ما يتخذه من قرارات.

وقالت وزارة شؤون الرئاسة، في بيان أصدرته أمس الأحد، إنه انطلاقاً مما يربط البلدين الشقيقين وقيادتيهما من روابط وثيقة وعلاقات تاريخية، تؤكد دولة الإمارات أن أمن واستقرار الأردن هو جزء لا يتجزأ من أمنها، كما تؤكد دعمها ومساندتها الكاملة والمطلقة للقرارات والإجراءات كافة التي يتخذها ملك الأردن وولي عهد الأردن من أجل حماية أمن واستقرار الأردن وصون مكتسباته.

إلى ذلك، بعثت دول خليجية وعربية وغربية عديدة رسائل دعم وتضامن وتأييد للأردن، تُشكل مساراً ثابتاً في الوقوف إلى جانب المملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها.

تلقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اتصالات هاتفية من قادة عرب وأجانب.

وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا، أمس بأخيه الملك عبدالله الثاني .

وقد أكد الملك سلمان للعاهل الأردني خلال الاتصال وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الأردن ومساندتها لكافة الإجراءات التي يقوم بها الملك لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره.

كما أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاص مماثلاً بالعاهل الأردني .

وأكد أمير الكويت نواف الأحمد الجابر في اتصال هاتفي مع عبدالله الثاني وقوف بلاده وتأييدها لكافة الإجراءات المتخذة في المملكة للحفاظ على الأمن والاستقرار.وشدد أمير الكويت على الوقوف مع العاهل الأردني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله وأن أمن واستقرار الأردن لا ينفصل عن أمن واستقرار الكويت.

وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في اتصال هاتفي أيضاً تضامن المنامة الكامل مع عمّان ووقوفها ومساندتها التامة للقرارات والإجراءات المتخذة، لصون مكتسبات الأردن ضد أي محاول للنيل منه. وقال الملك حمد «إن أمن واستقرار الأردن جزء لا يتجزأ من استقرار وأمن البحرين».

بدوره،أكد أمیر قطر الشیخ تمیم بن حمد خلال اتصال هاتفي أجراه أمس بالعاهل الأردني دعم بلاده ووقوفها مع الأردن في كل الإجراءات التي یتخذها الملك عبدالله الثاني لحفظ أمن واستقرار المملكة.

من جهتها،أكدت سلطنة عمان،وقوفها إلى جانب الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه ضمان أمنه وسيادته.

وأكد ملك المغرب محمد السادس في اتصال هاتفي التضامن مع الأردن والدعم التام للقرارات التي اتخذها الملك عبدالله، لاستتباب الأمن والاستقرار.

بدوره،أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون،أمس،وقوف لبنان رئيساً وشعباً إلى جانب الأردن ملكاً وشعباً في وجه ما يمكن أن يؤثر في الاستقرار والأمان في الأردن.

وأكد العراق وقوفه إلى جانب الأردن وقيادته الممثلة في الملك عبدالله الثاني للحفاظ على أمنه واستقراره.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان أمس أن الحكومة العراقيّة تقف إلى جانب المملكة بقيادة الملك عبدالله الثاني في أيّ خطواتٍ تُتَخَذ للحفاظ على أمنِ البلاد واستقرارها ورعايةِ مصالح الشعب الأُردنيّ، مشددة على أن أمن واستقرار المملكة هو من أمن واستقرار العراق.

كما عبرت كل من اليمن وليبيا ممثلة في المجلس الرئاسي،وموريتانيا وتونس والجزائر والسودان عن تضامنها ودعمها التام ووقوفها إلى جانب الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني.

مكانة مقدرة وعالية

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط،عن التضامن التام مع الإجراءات، التي اتخذتها القيادة الأردنية لصيانة أمن المملكة، والحفاظ على الاستقرار،مؤكداً ثقته في حكمة القيادة وحرصها على تأمين استقرار البلاد، بالتوازي مع احترام الدستور والقانون. وشدد أبوالغيط على القول، في بيان على أن الملك عبد الله الثاني، له مكانة مقدرة وعالية، سواء بين أبناء الشعب الأردن، أو على المستوى العربي عموماً، وأن الجميع يعرف إخلاصه ودوره الكبير في خدمة القضايا العربية.

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي،وقوف البرلمان التام إلى جانب الأردن، ودعم كافة القرارات والإجراءات، التي يتخذها لحفظ الأمن والاستقرار في المملكة.

وأكدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وقوفها الكامل ومساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها الأردن، والتدابير التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها.

موقف بريطاني

إلى ذلك،أعلنت بريطانيا، أمس، تضامنها مع ملك الأردن عبدالله الثاني في القرارات التي اتخذتها عمان أمس الأول السبت، لإجهاض تحركات تستهدف استقرار البلاد. وأكدت المملكة المتحدة على لسان جيمس كليفري وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تغريدة على «تويتر» أنها تتابع عن قرب الأحداث الجارية في الأردن، مشددة على «دعمها الكامل» للملك عبدالله الثاني.

الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب

وأكد الاتحاد الأوروبي أمس دعمه الكامل للملك عبدالله الثاني .

وقالت المتحدثة باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل نبيلة المصرلي في بيان أمس إن الإتحاد يتابع عن كثب الأحداث الأخيرة في الأردن ،مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي والأردن يتمتعان بشراكة قوية ومتينة وأن الاتحاد سيواصل دعمه للأردن وشعبه.