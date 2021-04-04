شكرا لقرائتكم خبر عن «التوطين» تطبق النموذج التشغيلي الجديد لخدماتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن بدء العمل في تطبيق نموذجها التشغيلي الجديد وذلك في إطار تحقيق التوجهات الحكومية في تقديم الخدمات.

ودعت الوزارة المتعاملين إلى الاستفادة من مميزات النموذج التشغيلي الجديد الذي يرتكز على قنوات الخدمة الذكية والإلكترونية ومركز الاتصال وخدمة توصيل التي توفرها الوزارة لإنجاز الخدمة بكل سهولة ودقة.

وتتيح القنوات الرقمية الذكية للوزارة المتاحة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي وصول المتعاملين إلى الخدمات وفقاً لآليات ميسرة وسهلة وآمنة.