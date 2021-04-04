شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراط تميز الطلبة الوافدين للتسجيل بالمدارس الحكومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

اشترطت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم»، على مدارس التعليم العام، قبول المتميزين فقط من الطلبة غير المواطنين، عن طريق الروابط الإلكترونية المعتمدة.

وأوضحت أن شرط التميز يركز على ألا تقل نسبة درجات الطالب عن 85%، أو ما يعادلها في المستوى (A-B)، في المواد الدراسية «العربية والإنجليزية والرياضيات»، وألا يزيد عدد المقبولين عن 20%، من إجمالي عدد الطلبة في المدرسة، وعلى النسبة نفسها من طلبة الشعبة الواحدة في المدرسة.

وشددت على أهمية تحصيل الرسوم الدراسية من الطلبة غير المواطنين المقبولين في مدارس التعليم الحكومي بواقع 6000 درهم، عن السنة الدراسية، وفق القرارات والنظم المعمول بها.

في وقت أعلنت المؤسسة عن إجراءات وضوابط التسجيل والنقل في المدارس الحكومية للصفوف من الثاني إلى الثاني عشر للعام الدراسي 2022/2021، للطلبة غير المواطنين في الفترة من 4 إبريل الجاري وحتى 15 من الشهر ذاته.

وشددت على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة والشروط والأحكام المعتمدة، إذ تم توفير مراكز متخصصة لشؤون الطلبة في مختلف إمارات الدولة.

وأوضحت أنه ضمن أحكام التسجيل، أن فئات التسجيل بالمدرسة الإماراتية، تشمل طلبة الصف الثاني وحتى الثاني عشر، مع مراعاة أهمية التسجيل عن طريق الروابط الإلكترونية المعتمدة، إذ أن التسجيل متاح للطلبة أصحاب العمر القانوني المعتمد فقط، ومن تنطبق عليهم الشروط، على أن تلتزم إدارات المدارس باعتماد طلبات التسجيل إلكترونيا.

كما شددت تعليم على أهمية التزام إدارات المدارس الحكومية بقبول الطلبة المستجدين وفق التوزيع الجغرافي «المناطق السكنية»، فضلاً عن تفعيل قنوات التواصل والرد على استفسارات أولياء الأمور.

أما الطلبة أصحاب الهمم، أفادت بأنه يتم قبول الطالب مبدئياً مع حجز مقعد له في المدرسة، وإتمام التسجيل عقب التقييم من قبل مراكز الدعم التابعة للمؤسسة.