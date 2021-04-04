شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 4-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 29-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 646.021 مليار جنيه.

إيقاف تداول 27 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 27 سهما لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ سبيد ميديكال، العالمية للاستثمار والتنمية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، دلتا للإنشاء والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الأهلي للتنمية والاستثمار، العربية لاستصلاح الأراضي، الأهرام للطباعة والتغليف، شركة النصر للأعمال المدنية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، راية القابضة للاستثمارات المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، أصول للوساطة في الأوراق المالية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العبوات الطبية، اميرالد للاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، مجموعة عامر القابضة، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، أسمنت سيناء.

البورصة تخسر 6.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 646.021 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 485 مليون ورقة مالية بقيمة 789.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 36.2 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.08% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.88%، والعرب على 5.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 9.69% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 90.30%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 2.5 مليون جنيه، 22.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسة العربية للشراء بقيمة 15.1 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه، 279.9 ألف جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.4%، ليغلق عند مستوى 10417 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 2032 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 12756 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 3963 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 1993 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 2927 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1291 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 99 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 900 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالمجموعة المصرية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات، 170 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المهندس للتأمين، الأهلي للتنمية والاستثمار 625 سهم، 10883 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، البدر للبلاستيك، 21500 سهم، 76393 سهم، 62 ألف سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركتا الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، 3.5 مليون سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة للشركة الأولى 0.48%، 350 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة للشركة الثانية 0.06%.

حديد عز

أعلنت شركة حديد عز، تراجعت المبيعات لتسجل نحو 38.62 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 45.71 مليار جنيه في 2019، وحققت خسائر بقيمة 4.68 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل خسائر بلغت 8.11 مليار جنيه في العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الاقلية.

وخلال العام الماضي بلغ نصيب مساهمي الشركة القابضة خسائر بقيمة 3.119 مليار جنيه، مقابل خسائر بقيمة 6.3 مليار جنيه في 2019، بينما بلغت خسائر الحقوق الغير مسيطرة 1.56 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار جنيه خسائر في العام السابق له.

الشراء بالهامش

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 46 لسنة 2021 بالسماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بإدارة تمويل عميات الشراء بالهامش للأوراق المالية، والتى تتم من خلال شركات السمسرة فى الأوراق المالية بهدف تعظيم كفاءة سوق المال وتحقيق الشفافية فى آليات التعامل بالأنشطة المتخصصة فى الأوراق المالية، وذلك فى إطار العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها.

وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه على الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار الالتزام بالتعاقد مع شركات الوساطة فى الأوراق المالية الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة نشاط الشراء بالهامش للأوراق المالية وتحديد حقوق والتزامات كل طرف، ومراعاة أن يتضمن التعاقد وسائل تجنب المصالح ومن أهمها مدى جواز تمويل شركات السمسرة التى تُعد من الأشخاص المرتبطة بمدير الاستثمار، بجانب بيان بالضمانات التى يجب أن يحصل عليها مدير الاستثمار من شركات السمسرة الحاصلة على التمويل.

وشدد رئيس الهيئة، بحسب بيان صحفى، اليوم الأحد، عقب اجتماع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية صباح اليوم، على أن يقتصر تمويل شركات السمسرة عند مزاولة عمليات الشراء بالهامش على قائمة الأوراق المالية التى تتوافر فيها الشروط والمعايير التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.