شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 4-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 4-4-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 646.021 مليار جنيه.

إيقاف تداول 27 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 27 سهما لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ سبيد ميديكال، العالمية للاستثمار والتنمية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، دلتا للإنشاء والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الأهلي للتنمية والاستثمار، العربية لاستصلاح الأراضي، الأهرام للطباعة والتغليف، شركة النصر للأعمال المدنية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، راية القابضة للاستثمارات المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، أصول للوساطة في الأوراق المالية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العبوات الطبية، اميرالد للاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، مجموعة عامر القابضة، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، أسمنت سيناء.

البورصة تخسر 6.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 646.021 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 485 مليون ورقة مالية بقيمة 789.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 36.2 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.08% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.88%، والعرب على 5.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 9.69% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 90.30%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 2.5 مليون جنيه، 22.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسة العربية للشراء بقيمة 15.1 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه، 279.9 ألف جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.4%، ليغلق عند مستوى 10417 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 2032 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 12756 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 3963 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 1993 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 2927 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1291 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 99 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 52.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.53%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 22.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.58%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.39%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 24.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.86%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 4.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.29%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 2.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.04%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.44%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.484 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.74%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 3.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.68%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.814 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.54%.

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