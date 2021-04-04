شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 12 قطاعًا بالبورصة المصرية خلال جلسة الأحد.. على رأسها الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ تراجع 12 قطاعًا على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.21%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.74%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.36%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.6%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.25%، وهبط قطاع البنوك بنسبة 1.18%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.02%، ثم قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.01%.

كما تراجع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.63%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.56%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.15%، واستقر قطاع الخدمات التعليمية، فيما ارتفعت 4 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.28%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.87%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.02%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 646.021 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 485 مليون ورقة مالية بقيمة 789.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 36.2 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.08% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.88%، والعرب على 5.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 9.69% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 90.30%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 2.5 مليون جنيه، 22.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسة العربية للشراء بقيمة 15.1 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه، 279.9 ألف جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.4%، ليغلق عند مستوى 10417 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 2032 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 12756 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 3963 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 1993 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 2927 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1291 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 99 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.