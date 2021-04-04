شكرا لقرائتكم خبر عن وقف تصاريح الخيام الرمضانية في أبوظبي للعام الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أمس الأحد، وقف خدمة تصاريح الخيام الرمضانية للعام الجاري 2021، تماشياً مع الإجراءات الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، تفعيلاً للتدابير الوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأهابت البلدية بالجميع من الأفراد والعائلات، المحافظة على الصحة والسلامة، من خلال اتباع الإجراءات الوقائية خلال الشهر الفضيل.

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أعلنت خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات أبرز الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها خلال شهر رمضان المقبل، داعية الجميع إلى «تجنب تجمعات المجالس في ليالي رمضان، والابتعاد عن الزيارات العائلية، وتجنب توزيع وتبادل الوجبات بين المنازل والأسر، ويمكن لأفراد العائلة الواحدة فقط والتي تسكن في المنزل نفسه تناول الوجبات الجماعية».

وأكدت على عدم السماح بإنشاء خيم الإفطار العائلي، أو المؤسسي، أو في مكان عام لتناول وجبات جماعية، أو تقديم وتوزيع وجبات الإفطار أمام المنازل والمساجد، وعلى الراغبين التنسيق مع الجهات الخيرية، والتبرع وإخراج الصدقة والزكاة إلكترونياً، إضافة إلى منع المطاعم من توزيع وجبات إفطار الصائمين داخل، أو أمام واجهة المطاعم، حيث يقتصر توزيعها على مجمعات العمال السكنية عبر التنسيق المباشر بين المطاعم وإدارة السكن العمالي في كل منطقة، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.